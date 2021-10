anime – SANKAKU MADO NO SOTOGAWA WA YORU (The Night Beyond the Tricornered Window) – di Yoshitaka Yasuda

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Sankaku Mado no Sotogawa wa Yoru – (さんかく窓の外側は夜)

Titolo internazionale: The Night Beyond the Tricornered Window

Genere: horror, mistero, soprannaturale

Target: shounen-ai

Rating: adatto ad un pubblico adulto

Numero episodi: 4 – in corso (previsti 12)

Anno di uscita in Giappone: Ottobre 2021 – in corso

Trasmissione: domenica alle 22:00 (JST)

Tratto: dal manga “Il buio oltre la finestra triangolare” di Tomoko Yamashita

Director: Yoshitaka Yasuda

Chief Director: Daiji Iwanaga

Series Composition: Ayumi Sekine

Character design: Yoshitaka Yasuda

Music: Evan Call

Studios: Zero-G

In Italia: in visione, gratuita e legale, sottotitolata in italiano su Crunchyroll.

Titolo nello streaming in Italia: The Night Beyond the Tricornered Window

Distributore: Crunchyroll Italia

Sigle:

Opening

“Saika” by Frederic

Ending

“Breakers” by Wataru Hatano

Trailer



TRAMA

Kosuke Mikado ha la capacità di vedere i fantasmi, un’abilità che lo terrorizza e di cui farebbe volentieri a meno. Ma viene notato da un esorcista, Rihito Hiyakawa, che gli chiede di mettersi in affari con lui… anzi più che altro lo costringe. Ma Mikado non è pronto agli orrori che dovrà affrontare, e ai metodi discutibili di Hiyakawa…

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Nobunaga Shimazaki – Kosuke Mikado

Wataru Hatano – Rihito Hiyakawa

Chika Anzai – Erika Hiura

Hiroaki Hirata – Sensei

Junichi Suwabe – Kazuomi Sakaki

Satoshi Mikami – Hiroki Hanzawa

Sōma Saitō – Keita Mukae

OPERE RELATIVE

Manga

– Il buio oltre la finestra triangolare

Live action

– Sankaku Mado no Sotogawa wa Yoru – film

RECENSIONI