anime – WOLF’S RAIN OAV – di Tensai Okamura

SCHEDA

Titolo originale: Wolf’s Rain OVA – (ウルフズ・レイン)

Titolo internazionale: Wolf’s Rain OVA

Genere: oav – azione, avventura, drammatico, mistero, soprannaturale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 4 episodi (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 2004

Tratto: storia originale

Director: Tensai Okamura

Character design: Toshihiro Kawamoto

Music: Yoko Kanno

Studios: Bones

Titolo in Italia: Wolf’s Rain OVA

Anno di pubblicazione in Italia: 2007

Trasmissione tv: Mtv

Trasmissione tv online: no

Censura: no

Edizione italiana: edito in Dvd dalla Shin Vision (casa editrice ora chiusa) assieme alla serie tv

Sigle:

sigla iniziale

“Stray” di Steve Conte

sigle finali

“Gravity” di Maya Sakamoto

TRAMA

Questi 4 oav sono diretto seguito della serie tv, con il vero finale della vicenda dei lupi.

In un mondo ormai giunto alla fine della sua esistenza – dove non si distinguono più il giorno e la notte – Kiba e Cheza, con l’aiuto di Tsume, Hige, Toboe e Blue, corrono per raggiungere il vero paradiso “Rakuen” prima che sia troppo tardi.

Mentre un Quent, sconvolto e confuso, vaga senza meta nella landa desolata, con un solo obiettivo: la vendetta.

DOPPIATORI

Doppiatori italiani

Massimiliano Alto – Hige

Massimiliano Manfredi – Kiba

Angelo Nicotra – Quent Yaiden

Barbara De Bortoli – Cher Degre

Daddo Suarez – Toboe

Federica De Bortoli – Cheza

Francesco Pannofino – Darcia

Massimo De Ambrosis – Tsume

Sandro Acerbo – Hubb Lebowsky

OPERE RELATIVE

Anime

– Wolf’s Rain – serie tv – opera capostipite – prequel

Manga

– Wolf’s Rain (uscito dopo l’anime)

LINK relativi all’opera

Materiale su “Wolf’s Rain” presente su questo sito:

Altre opere di Tensai Okamura presenti sul sito:

