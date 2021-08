anime – KUROMUKURO – di Tensai Okamura

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Kuromukuro – (クロムクロ)

Titolo internazionale: Kuromukuro – Black Corpse – Black Relic

Genere: serie tv – azione, mecha

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 26 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 2016

Rete tv giapponese: AT-X, Tokyo MX

Trasmissione: giovedì alle 21:00 (JST)

Tratto: storia originale

Director: Tensai Okamura

Series Composition: Ryou Higaki

Script: Ryou Higaki

Character design: Yuriko Ishii

Music: Hiroaki Tsutsumi

Studios: P.A. Works

Titolo in Italia: Kuromukuro

Anno di pubblicazione in Italia:

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Netflix, doppiato in italiano

Censura: no

Edizione italiana: Netflix Italia (non disponibile in home video)

Sigle:

Opening

1: “Deathtopia” by GLAY (eps 1-13)

2: “Chō Onsoku Destiny” by GLAY

Ending

1: “Reali Stic” by MICHI (eps 1-13)

2: “Eien Loop” by Ami Wajima

TRAMA

Passato e presente si incontrano, Kennosuke e Yukina, proprio quando il mondo ha più bisogno di loro contro gli Ogre, macchine giganti volte a sterminare l’umanità.

Un samurai senza padrone che si risveglia dopo 450 anni, e una studentessa delle superiori: cosa potranno mai fare insieme? La risposta è…

DOPPIATORI

Doppiaggio: SDI Media

Doppiatori italiani

Alessandro Capra – Kennosuke Tokisada Ouma

Martina Felli – Yukina Shirahane

Tiziana Martello – Sophie Noël

Alessandra Karpoff – Hiromi Shirahane

Alessandro Germano – Tom Borden

Massimo Di Benedetto – Carlos (1^ voce)

Alessandro Pili – Carlos (2^ voce)

Andrea Oldani – Jundai Kayahara

Anna Mazza – Elizabeth Butler

Beatrice Caggiula – Mirasa

Debora Magnaghi – Paula Kowalczyk

Debora Morese – Rita Ferreira Mendes

Emanuela Pacotto – Marina Unami

Francesca Bielli – Muetta

Francesco Rizzi – Seb-tian

Gea Riva – Mika Ogino

Luca Bottale – Jiro C-iraghi

Ludovica De Caro – Liu Shenmei

Marco Benedetti – Ryouto Akagi

Massimiliano Lotti – Lefill

Oliviero Corbetta – Yakushi

Paolo Sesana – Hausen

Raffaele Farina – Arthur Graham

Riccardo Rovatti – Minoru Aramata

Ruggero Andreozzi – Yoruba

Sabrina Bonfitto – Koharu Shirahane

Sergio Romanò – Imusa

Silvio Pandolfi – Zell

Elisa Giorgio – Diana

Francesca Bielli – Yukihime

Francesco Orlando – Col. Kido

Gabriele Marchingiglio – Enrique

Giuliana Atepi – Madre di Carlos

Marcella Silvestri – Carrie Duncan

Marco Pagani -Padre di Ryoto

Matteo Zanotti – Heath

Patrizio Prata – Prof. Takekuma

Pino Pirovano – Takehito Shirahane

Simona Bi-etti – Segretario Nazione Unite

Valerio Amoruso – Fusunami

