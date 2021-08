anime – SHAMAN KING (2021) – di Joji Furuta

0 0 Voti Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Shaman King (2021)

Titolo internazionale: Shaman King (2021)

Genere: avventura, azione, combattimenti, soprannaturale

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 15 – in corso (previsti 52)

Anno di uscita in Giappone: Aprile 2021 – in corso

Rete tv giapponese: TV Tokyo

Trasmissione: giovedì alle 17:55 (JST)

Tratto: dal manga “Shaman King” di Hiroyuki Takei

Director: Joji Furuta

Series Composition: Shoji Yonemura

Script: Fumihiko Shimo (eps 8, 11, 15) Jin Tanaka (4 episodes) Shoji Yonemura (eps 1-2) Takeshi Furuta (ep 16)

Character design: Satohiko Sano

Music: Yuki Hayashi

Studios: Bridge

Titolo in Italia: Shaman King (2021)

Anno di pubblicazione in Italia: Agosto 2021

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Netflix, doppiato in italiano

Censura: no

Edizione italiana: Netflix Italia (non disponibile per l’home video)

Sigle:

Opening

“Soul salvation” by Megumi Hayashibara

Ending

1 “Boku no Yubisaki” by Megumi Hayashibara (eps 1-13)

2 “Adieu” by Yui Horie (eps 14-…)

Trailer (sub ita)



TRAMA

Nuova serie su Shaman King, che rinizia la storia da capo.

Gli sciamani sono individui con la capacità di comunicare con fantasmi, spiriti, e tutte le entità invisibili alla gente comune. Ogni 500 anni, gli sciamani più forti di tutto il mondo si sfidano nel Shaman Fight, e al vincitore finale viene addirittura dato il potere di cambiare il mondo.

Il giovane You Asakura è il discendente di un’antica e prestigiosa famiglia di sciamani, ma sembra totalmente disinteressato a questo potere, preferendo vivere tranquillamente. Eppure sta proprio per partecipare al prossimo Shaman Fight…

DOPPIATORI

Dubbing Director: Pino Pirovano

Dialogues: Achille Brambilla

Dubbing: Iyuno-SDI Group

Doppiatori italiani

Yoh Asakura: Tommaso Zalone

Ren Tao: Mosè Singh

Hao Asakura: Massimo Di Benedetto

Manta Oyamada: Patrizia Scianca

Anna Kyoyama: Emanuela Pacotto

Horokeu “Horo Horo” Usui: Luca Bottale

Jun Tao: Alessandra Karpoff

Amidamaru: Claudio Moneta

Faust VIII: Dario Sansalone

OPERE RELATIVE

Manga

– Shaman King – opera capostipite

– Shaman King Zero

– Shaman King Flowers

– Shaman King: The SuperStar

– Shaman King: Red Crimson

– Shaman King: Marcos

– Shaman King: & a garden

Anime

– Shaman King – serie tv

