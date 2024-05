film – EDGE OF TOMORROW – SENZA DOMANI – di Doug Liman

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Edge of Tomorrow

Titolo internazionale: Edge of Tomorrow

Genere: film cinematografico – live action, fantascienza, thriller

Rating: adatto ad un pubblico adulto

Paese: Stati Uniti

Durata: 113 minuti

Anno di uscita: 2014

Tratto: dal romanzo “Edge of Tomorrow“, scritta da Hiroshi Sakurazaka e illustrata da Yoshitoshi Abe.

Director: Doug Liman

Music: Christophe Beck

Production: Warner Bros. Pictures

Titolo in Italia: Edge of Tomorrow – Senza Domani

Anno di pubblicazione in Italia: 2014 (cinema)

Trasmissione tv online: Prime Video

Censura: no

Edizione italiana: Warner Bros. Pictures

Trailer italiano



TRAMA

“Vivi. Muori. Ripeti.”

In un prossimo futuro, una specie aliena che sfoga la sua violenza contro ogni essere umano.

Il tenente William Cage muore… e poi ancora, ancora, ancora… ogni volta ritorna miracolosamente al giorno prima della dipartita. Non ha alternative, deve combattere fino alla vittoria, affiancato dalla soldatessa delle forze speciali Rita Vrataski.

IMMAGINI clicca per ingrandire

CAST E DOPPIATORI

Interpreti e personaggi

Tom Cruise: Maggiore William Cage

Emily Blunt: Rita Vrataski

Bill Paxton: Sergente Maggiore Farell

Noah Taylor: Dott. Carter

Brendan Gleeson: Generale Brigham

Jonas Armstrong: Skinner

Kick Gurry: Griff

Franz Drameh: Ford

Dragomir Mrsic: Kuntz

Tony Way: Kimmel

Charlotte Riley: Nance

Doppiatori italiani

Roberto Chevalier: Maggiore William Cage

Francesca Manicone: Rita Vrataski

Dario Oppido: Sergente Maggiore Farell

Christian Iansante: Dott. Carter

Michele Gammino: Generale Brigham

Alberto Bognanni: Skinner

Simone D’Andrea: Griff

Manuel Meli: Ford

Roberto Stocchi: Kimmel

Benedetta Degli Innocenti: Nance

OPERE RELATIVE

Light Novel

– Edge of Tomorrow – opera capostipite

Manga

– All You Need Is Kill

RECENSIONI