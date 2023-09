manga – ALL YOU NEED IS KILL – di Ryosuke Takeuchi, Takeshi Obata

4 2 Voti Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: All You Need Is Kill – (オールユーニードイズキル)

Titolo internazionale: All You Need Is Kill

Autore: Ryosuke Takeuchi (storia) Takeshi Obata (disegni)

Genere: azione, drammatico, fantascienza, mistero

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2014

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Rivista: Shuukan Young Jump

Tratto: light novel di Hiroshi Sakurazawa

Volumi: 2 (concluso)

Titolo in Italia: All You Need Is Kill

Anno di pubblicazione in Italia: 2014, e nuova edizione nel 2020

Casa Editrice italiana: Planet Manga

prima edizione economica a 4,20 €, seconda edizione deluxe 12,90 € che conta un solo volume gigante

Traduzione:

TRAMA

Una specie aliena, Mimic, attacca la Terra in modo violento, uccidendo molte persone. A difendere la popolazione la United Defense Force, che è però in difficoltà.

Nell’unità giapponese c’è il soldato semplice Keiji Kiriya che… è già morto. Il ragazzo sta vivendo infatti una situazione assurda: ogni volta che cade in battaglia, viene riportato al giorno prima dell’assalto contro i Mimic, sempre nella stessa identica situazione.

Se combatte muore, se tenta di scappare muore… E reinizia ogni volta. Può solo imparare dai suoi errori, e sopravvivere qualche secondo più della volta precedente, sperando di vincere e interrompere il loop temporale.

