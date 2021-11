manga – MORIARTY THE PATRIOT (Yuukoku no Moriarty) – di Ryosuke Takeuchi, Hikaru Miyoshi

0 0 Voti Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Byron

SCHEDA

Titolo originale: Yuukoku no Moriarty – (憂国のモリアーティ)

Titolo internazionale: Moriarty the Patriot – Moriarty’s Patriotism

Autori: storia di Ryosuke Takeuchi, disegni di Hikaru Miyoshi

Genere: giallo, azione, drammatico

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2016 – in corso

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Rivista: Jump SQ

Tratto: ispirato ai romanzi di Sherlock Holmes di Arthur Conan Doyle

Volumi: 15 (in corso)

Titolo in Italia: Moriarty the Patriot

Anno di pubblicazione in Italia: 2018 – in corso

Casa Editrice italiana: Planet Manga

edizione economica a 4,50 €

Traduzione:

Volumi: 14 (in corso)

TRAMA

La storia di Sherlock Holmes dal punto di vista del suo più grande rivale. Adesso tocca a Moriarty stare sotto all riflettore.

William James, il secondo figlio della famiglia Moriarty, è un giovane professore di matematica, che ha mostrato grande astuzia e intelletto sin da quando era bambino. Ma nasconde un segreto…

IMMAGINI clicca per ingrandire

OPERE RELATIVE

Anime

– Yuukoku no Moriarty – serie tv

– Yuukoku no Moriarty 2nd Season – serie tv

RECENSIONI