manga – SHY – di Bukimi Miki

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Byron

SCHEDA

Titolo originale: Shy – (シャイ)

Titolo internazionale: Shy

Autore: Bukimi Miki

Genere: azione, fantascienza, supereroi

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2019 – in corso

Casa Editrice giapponese: Akita Shoten

Rivista: Shuukan Shounen Champion

Volumi: 10 (in corso)

Titolo in Italia: Shy

Anno di pubblicazione in Italia: 2021 – in corso

Casa Editrice italiana: Planet Manga

edizione economica a 4,90 €

Traduzione:

Volumi: 1 (in corso)

TRAMA

Una terza guerra mondiale è stata sventata grazie al coraggio di grandi eroi, pronti a difendere la pace. In Giappone esordisce una nuova eroina, peccato non le piacciono i riflettori e sia molto timida. Shy, alias Teru Momijiyama.

Ma quando emerge una misteriosa minaccia chiamata Amalareiks, Shy deve collaborare con i suoi compagni per fermarla a tutti i costi.

IMMAGINI clicca per ingrandire

RECENSIONI