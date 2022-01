manga – KANOJO, HITOMISHIRIMASU (Rent-a-Really Shy!-Girlfriend)- di Reiji Miyajima, Yunkeru

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Kanojo, Hitomishirimasu – (彼女、人見知ります)

Titolo internazionale: Rent-a-(Really Shy!)-Girlfriend

Autore: Reiji Miyajima e Yunkeru

Genere: commedia romantica

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2020 – in corso

Casa Editrice giapponese: Kodansha

Rivista: Magazine Pocket

Volumi: 2 (in corso)

In Italia: inedito

TRAMA

Informazioni utili: spin-off di “Rent a Girlfriend”

Incentrato su Sumi Sakurasawa, vita quotidiana e lotte. La storia dal suo punto di vista…

OPERE RELATIVE

Manga

– Rent a Girlfriend – opera capostipite

Anime

– Kanojo, Okarishimasu – serie tv

– Kanojo, Okarishimasu 2 – serie tv

