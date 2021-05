manga – DOMESTIC GIRLFRIEND (Domestic na Kanojo) – di Kei Sasuga

0 0 Voti Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Hen

SCHEDA

Titolo originale: Domestic na Kanojo – (ドメスティックな彼女)

Titolo internazionale: Domestic Girlfriend

Autrice: Kei Sasuga

Genere: ecchi, harem, sentimentale, scolastico

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2014

Casa Editrice giapponese: Kodansha

Rivista: Shuukan Shounen Magazine

Volumi: 28 (concluso)

Titolo in Italia: Domestic Girlfriend

Anno di pubblicazione in Italia: 2017 – in corso

Casa Editrice italiana: Planet Manga

edizione economica a 4,50 €

Volumi: 21 (in corso)

TRAMA

Il liceale Natsuo è innamorato della sua giovane insegnante Hina, ma questo non gli impedisce di avere una breve avventura con una sua coetanea di nome Rui, conosciuta da poco.

Poco dopo, suo padre gli annuncia che sta per risposarsi. Quando Natsuo conosce la sua nuova matrigna, scopre che ha due figlie… che sono proprio Hina e Rui! La convivenza tra le due famiglie inizia così in modo piuttosto imbarazzante… è l’inizio di un triangolo amoroso?

