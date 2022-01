manga – RENT A GIRLFRIEND (Kanojo, Okarishimasu) – di Reiji Miyajima

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Byron.

SCHEDA

Titolo originale: Kanojo, Okarishimasu – (彼女、お借りします)

Titolo internazionale: Rent a Girlfriend

Autore: Reiji Miyajima

Genere: commedia romantica

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2017 – in corso

Casa Editrice giapponese: Kodansha

Rivista: Shuukan Shounen Magazine

Volumi: 24 (in corso)

Titolo in Italia: Rent a Girlfriend

Anno di pubblicazione in Italia: 2021 – in corso

Casa Editrice italiana: JPop

edizione con sovracopertina, a 5,90 €

Traduzione:

Volumi: 6 (in corso)

TRAMA

Il ventenne Kazuya Kinoshita, dopo essere stato lasciato dalla ragazza, decide di usufruire di un servizio della cosiddetta Diamond per noleggiarne una. Ma le cose si complicano ad appuntamento finito, quando il ragazzo recensisce male la fidanzata a noleggio, Chizuru. Le cose si sarebbero complicate ulteriormente, con una chiamata dall’ospedale per Kazuya…

OPERE RELATIVE

Manga

– Kanojo, Hitomishirimasu

Anime

– Kanojo, Okarishimasu – serie tv

– Kanojo, Okarishimasu 2 – serie tv

