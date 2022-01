manga – KEMONO MICHI – di Natsume Akatsuki, Yumeuta, Mosuke Mattaku

0 0 Voti Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Kemono Michi – (旗揚!けものみち)

Titolo internazionale: Rise Up! Animal Road

Autore: Natsume Akatsuki (storia) Yumeuta e Mosuke Mattaku (disegni)

Genere: fantasy (isekai), commedia

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2016 – in corso

Casa Editrice giapponese: Kadokawa

Rivista: Shounen Ace

Volumi: 9 (in corso)

In Italia: inedito

TRAMA

Shibata Genzo, un wrestler professionista pronto a entrare nella leggenda, viene invece teletrasportato in un mondo abitato, oltre che da uomini, da furry e altre creature mitiche. Genzo sarebbe stato chiamato per eliminare tutte le bestie, ma il suo incommensurabile amore per gli animali lo spinge invece a praticare un German suplex contro la principessa che lo ha evocato.

Adesso vuole creare un mondo in cui tutti, creature mitiche, furry ed esseri umani, possano andare d’amore e d’accordo.

