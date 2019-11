anime – KEMONO MICHI: RISE UP (Hataage! Kemono Michi) – di Kazuya Miura

A cura di Marichan

Titolo originale: Hataage! Kemono Michi – (Kemonomichi – 旗揚!けものみち)

Titolo internazionale: Rise Up! Animal Road

Genere: serie tv – avventura, comico, fantasy, parodia

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 7 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Ottobre 2019 – in corso

Tratto: manga scritto da Natsume Akatsuki e disegnato da Mattakumo-suke e Yumeuta

Director: Kazuya Miura

Series Composition: Touko Machida

Character design: Tomoka Noumi

Music: Shunsuke Takizawa

Studios: ENGI

Titolo in Italia: Kemono Michi: Rise Up

Anno di pubblicazione in Italia: Ottobre 2019 – in corso

Trasmissione in tv: pubblicato. sia sottotitolato che doppiato in italiano, sulla piattaforma online Amazon Prime Video, in contemporanea con il Giappone (simuldub)

Censura: no

Edizione italiana: Dynit

Sigle:

Opening

“Tōkon! Kemono Mask” by NoB

Ending

“Anecdote” by Momosu Momosu

TRAMA

Il famoso wrestler Kemoner Mask (vero nome: Genzō Shibata) sta per affrontare in un incontro il suo rivale Mao, per il titolo da campione. L’uomo è felice anche perchè una volta finito con la lotta, ha intenzione di realizzare il suo sogno di aprire un grande negozio di animali.

Durante l’incontro viene però evocato dalla principessa di un altro mondo, che ha fatto un rito per trovare un eroe che sterminasse tutti i mostri presenti nel suo regno. Ma Genzo ama troppo gli animali per fare una cosa simile, e si arrabbia molto!

Fuggito dal castello, inizia strambe avventure per il regno di Edgar, dove avrà come obiettivo far capire a tutti quanto sono dolci e buone le bestie demoniache!

DOPPIATORI

Doppiaggio giapponese

Katsuyuki Konishi – Genzō Shibata/Kemono Mask

Akira Sekine – Shigure

Arisa Sakuraba – Carmilla

Kana Aoi – Rose

Mie Sonozaki – Hiroyuki

Rie Suegara – Altena

Sora Amamiya – Joanna

Tetsu Inada – Macadamian “MAO” Ogre

Yuki Yagi – Hanako

Doppiaggio italiano

Marco Bassetti – Genzō Shibata/Kemoner Mask

Jessica Bologna – Shigure

Monica Vulcano – Carmilla

Emanuela Damasio – Misha

OPERE RELATIVE

Manga

– Hataage! Kemono Michi

