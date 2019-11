anime – CAPITAN TSUBASA SPECIAL: FNS27

A cura di Beppe Black Red

SCHEDA

Titolo originale: Captain Tsubasa Special: FNS27-Jikan Terebi Nihon no Sport wa Tsuyoi!

Titolo internazionale: Capitain Tsubasa special FNS27 – Special 2019

Genere: special – spokon (calcio)

Target: shounen

Rating: adatto a tutti

Durata: 3 minuti (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 2019

Tratto: dal manga “Captain Tsubasa” di Yoichi Takahashi

Studios: David Production

In Italia: inedito

TRAMA

Siamo quasi alla fine dei tempi supplementari dell’incontro fra il Giappone e Brasile allo stadio Olimpico di Tokyo, e le due squadre sono sul punteggio di 3-3.

Tsubasa e compagni, nonostante l’innesto del veterano Yuto Nagatomo, sono difficoltà contro i verdeoro…

Riusciranno i Blue Samurai a vincere la partita?

CURIOSITÀ

– Yuto Nagatomo è un famoso Calciatore che ha giocato nel Galatasaray, Inter e Fc Tokyo oltre che nella Nazionale Campione D’Asia nel 2011 (grazie proprio a un suo Gol), nello special oltre a lui appare anche la sua famiglia sugli spalti.

– Lo special è stato trasmesso all’interno del programma “FNS27-Jikan Terebi Nihon no Sport wa Tsuyoi!” (FNS 27 Hours TV: Japanese Sports are Strong)

– Le divise usate dalle due squadre ricorda molto quella usata nel Manga “Captain Tsubasa: Rising Sun”.

– Nessuno dei calciatori del Brasile sembrano essere apparsi in precedenza nella saga di Captain Tsubasa (sebbene ci sia uno che assomigli come capigliatura a Carlos Santana il suo numero sulla schiena è il 6 numero insolito per il calciatore citato).

OPERE RELATIVE

Manga

– Captain Tsubasa (1° serie manga) – opera capostipite

– Capitan Tsubasa – Holly e Benji : World Youth (2° serie manga)

– Captain Tsubasa Road to 2002 (3° serie manga)

– Captain Tsubasa Golden 23 (4° serie manga)

– Captain Tsubasa Rising Sun (5° serie manga)

– Capitan Tsubasa: Holly e Benji – Taro Misaki Story (spin off)

– Capitan Tsubasa – Holly e Benji : World Youth Special (spin off)

– Captain Tsubasa 2000 Millennium Dream (spin off)

– Captain Tsubasa Road to 2000: Final Countdown (spin off)

– Capitan Tsubasa Golden Dream (spin off)

– Captain Tsubasa 25th Anniversary (spin off)

– Captain Tsubasa Golden-23: Japan Dream 2006 (spin off)

– Captain Tsubasa kaigai gekito hen in calcio (spin off)

– Captain Tsubasa kaigai gekito hen en la Liga (spin off)

– Captain Tsubasa: Road to 2002 Tokubetsu Hen – F.C.R.B. Stadium Opening Match (spin off)

– Captain Tsubasa Golden 23 Wish for Peace in Hiroshima (spin off)

– Captain Tsubasa Tokubetsu – Hen Live Together 2010 (spin off)

Anime

Serie tv

– Holly e Benji (Capitan Tsubasa)

– Che campioni Holly e Benji (Capitan Tsubasa J)

– Holly e Benji Forever (Capitan Tsubasa Road to 2002)

– Capitan Tsubasa 2018

OAV

– Holly e Benji: Sfida al mondo special

Film d’animazione

– Holly e Benji: La grande sfida europea 1° film,

– Holly e Benji: La selezione giovanile del Giappone 2° film,

– Holly e Benji: Corri per il domani 3° film

– Holly e Benji, La grande sfida mondiale: Jr World Cup! 4° film

– Captain Tsubasa: Saikyo no Teki! Holland Youth 5° film

