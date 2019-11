anime – BEASTARS – di Shinichi Matsumi

A cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Beastars – (BEASTARS – ビースターズ)

Titolo internazionale: Beastars

Genere: serie tv – drammatico, fantasy, psicologico, scolastico, slice of life

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 7 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Ottobre 2019 – in corso

Rete tv giapponese: Fuji TV

Tratto: dal manga “Beastars” di Paru Itagaki.

Director: Shinichi Matsumi

Series Composition: Nanami Higuchi

Character design: Nao Ootsu

Music: Satoru Kousaki

Studios: Orange

Titolo in Italia: Beastars

Edizione italiana: attualmente inedito, i diritti sono però di Netflix Italia.

Sigle:

Opening

“Wild side” by ALI

Ending

“Le zoo” by YURiKA

Trailer



TRAMA

In un mondo uguale al nostro, vicino animali antropomorfi, e c’è una difficile convivenza tra specie diverse, in particolare tra erbivori e carnivori. Anche nell’accademia Cherryton ci sono problemi tra gli studenti, che si ingigantiscono con la morte dell’alpaca Tem, divorato di notte nella stessa scuola.

Molti pensano che sia colpa di Legoshi, un grande lupo grigio, che intimorisce tutti, anche se in realtà è ha un carattere buono, timido e insicuro; anche perchè ha paura che un giorno il suo istinto predatore prenda il sopravvento. Di questo però si accorge lo studente più popolare, il cervo Louis che, nonostante l’apparenza quieta, ha un carattere forte e egoista; infatti inizia a sfruttare Legoshi per i suoi scopi.

Proprio mentre Legoshi fa da “palo” per lui di notte, conosce la coniglietta nana Haru; vittima di bullismo da parte delle altre compagne di scuola.

La normale vista scolastica, fatta di studio e club, si infittisce di misteri, paure, a anche amore tra studenti diversi.

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Chikahiro Kobayashi – Legoshi

Sayaka Senbongi – Haru

Yuuki Ono – Louis

Akio Ohtsuka – Gouhin

Atsumi Tanezaki – Juno

Fukushi Ochiai – Sanou

Genki Muro – Dom

Ikuto Kanemasa – Aoba

Junya Enoki – Jack

Naoto Kobayashi – Durham

Nobuhiko Okamoto – Kai

Sayumi Watabe – Els

Takaaki Torashima – Bill

Takeo Ōtsuka – Collot

Yoshiyuki Shimozuma – Voss

Yūichi Iguchi – Kibi

Yuko Hara – Shiira

Yūma Uchida – Miguno

OPERE RELATIVE

Manga

– Beastars

