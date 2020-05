anime – LUPIN III: L’AMORE DA CAPO (L’uovo di Colombo – Fujiko’s Unlucky Days) – di Shinichi Watanabe

A cura di Beppe Black Red

SCHEDA

Titolo originale: Lupin Sansei: Ai no da capo – Fujiko’s Unlucky Days – (ルパン三世『愛のダ・カーポ ~Fujiko’s Unlucky Days)

Titolo internazionale: Lupin III: The Columbus Files – Lupin III: Da Capo of Love – Fujiko’s Unlucky Days

Genere: special tv – azione, avventura, mistero

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Durata: 100 minuti

Anno di uscita in Giappone: 1999

Tratto: 11° special tv sul ladro Lupin III; ideato da Monkey Punch

Director: Shinichi Watanabe

Character design: Ryo Tanaka

Music: Yuji Ono

Studios: TMS Entertainment

Titolo in Italia: Lupin III – L’uovo di Colombo / Lupin III – L’amore da capo: Fujiko’s Unlucky Days

Anno di pubblicazione in Italia: 2003

Trasmissione: Italia1 (mediaset)

Censura: no

Edizione italiana: disponibile in dvd per l’home video da Shin Video, e poi riedito da Yamato Video

Sigle:

opening

Rupan Sansei no Theme ’89 (THEME FROM LUPIN III ’89) by Yuji Ono

ending

“Da Capo of Love” by Sonia Rosa

TRAMA

Fujiko e Lupin stavolta sono sulle tracce del leggendario Columbus Files, un oggetto capace di portare ad un grande tesoro; ma mentre scappano Fujiko batte la testa e perde la memoria, e quindi ogni informazioni relative ad esso!

Salvata dalla cacciatrice di tesori Rosaria, lei e Lupin faranno di tutto per aiutarla a recuperare la memoria; ma l’affascinante ladra è inseguita dal folle Nazaroff interessato più che mai alle informazioni dimenticate, e che potrebbero essere più pericolose che mai…

IMMAGINI clicca per ingrandire

CURIOSITÀ

– 11° Special televisivo di Lupin III

– In questo speciale Lupin appare con la giacca rossa.

– Il personaggio di Nazaroff è una citazione al regista Watanabe che, in più occasioni, si è presentato al pubblico con il tipico outfit di Lupin ma con i capelli ricci, infatti il personaggio ha un abito che ricorda quello della prima serie di Lupin (Giacca verde e pantaloni lunghi).

– L’energia Orgone è un’energia Naturale “teorizzata” dallo psichiatra e psicoanalista Wilhelm Reich (1897-1957) e secondo lui questa energia influenzerebbe diverse malattie e abitudini psichiche e sessuali che ha condotto diversi esperimenti negli anni ’30 ed è in parte alla base di diverse teorie del movimento New Age.

DOPPIATORI

Doppiatori Originali

Lupin III – Kan’ichi Kurita

Daisuke Jigen – Kiyoshi Kobayashi

Fujiko Mine – Eiko Masuyama

Goemon Ishikawa – Makio Inoue

Ispettore Koichi Zenigata – Goro Naya

Rosaria – Keiko Toda

Nazaroff – Shigeru Chiba

Barton – Taiten Kusunoki

Doppiatori italiani

Lupin III – Roberto Del Giudice

Daisuke Jigen – Sandro Pellegrini

Fujiko Mine – Alessandra Korompay

Goemon Ishikawa – Antonio Palumbo

Ispettore Koichi Zenigata – Rodolfo Bianchi

Rosaria – Valeria Vidali

Nazaroff – Luca Dal Fabbro

Barton – Michele Kalamera

OPERE RELATIVE

Manga

– Lupin III – opera capostipite

– Shin Lupin III

– Lupin III Alis Plaudo

Anime – Serie tv

1- Lupin III – prima serie

2- Lupin III – seconda serie

3- Lupin III – terza seria

4- Lupin III l’avventura italiana

5- Lupin III: Ritorno alle origini

– Lupin III: la donna chiamata Fujiko Mine – prequel/spinoff

OAV

1- Lupin III – La cospirazione dei Fuma

2- Lupin III: Il ritorno di Pycal

3- Lupin III – Green vs Red

4- Lupin III: Lupin Ikka Seizoroi

5- Lupin Shanshei

6- Lupin contro tutti!

– Lupin III: Pilot Film

– Lupin VIII

Film cinematografici

1- Lupin III – La pietra della saggezza

2- Lupin III – Il castello di Cagliostro

3- Lupin III – La leggenda dell’oro di Babilonia

4- Lupin III – Le profezie di Nostradamus

5- Lupin III – Trappola mortale

6- Lupin Terzo vs Detective Conan il film – cross-over

7- Lupin III – La lapide di Daisuke Jigen

8- Lupin the IIIrd: Chikemuri no Ishikawa Goemon

9- Lupin the IIIrd: Mine Fujiko no uso

10- Lupin III – The First

Film per la televisione (special tv)

1- Lupin III – Bye Bye Liberty: Scoppia la crisi!

2- Lupin III – Il mistero delle carte di Hemingway

3- Lupin III – Ruba il dizionario di Napoleone!

4- Lupin III – Il tesoro degli zar

5- Lupin III – Viaggio nel pericolo

6- Lupin III – Spada Zantetsu, infuocati!

7- Lupin III – All’inseguimento del tesoro di Harimao

8- Lupin III – Il segreto del Diamante Penombra

9- Lupin III – Walther P38

10- Lupin III – Tokyo Crisis: Memories of Blaze

12- Lupin III: Per un dollaro in più

13- Lupin III – Fuga da Alcatraz

14- Lupin III – Episodio 0

15- Lupin III – Un diamante per sempre

16- Lupin III – Tutti i tesori del mondo

17- Lupin III – Le tattiche degli angeli

18- Lupin III – La lacrima della Dea

19- Lupin III – L’elusività della nebbia

20- Lupin III – La lampada di Aladino

– Lupin III vs Detective Conan cross-over

21- Lupin III – L’ultimo colpo

22- Lupin III – Il sigillo di sangue, la sirena dell’eternità

23- Lupin III – La pagina segreta di Marco Polo

24- Lupin III – La principessa della brezza: La città nascosta nel cielo

25- Lupin Sansei – Italian Game

26- Lupin III – Goodbye Partner

Film live action

– Lupin III – La strategia psicocinetica

– Lupin III – Il film

Videogames

– Le avventure di Lupin III – Lupin la morte, Zenigata l’amore

LINK inerenti alla serie

Materiale su “Lupin III” presente sul sito:

Altre opere di Shinichi Watanabe presenti sul sito:

Excel Saga serie tv, anime

Perfect Girl Evolution serie tv, anime

RECENSIONI