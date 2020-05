anime – FRUITS BASKET 2 (2019) – di Yoshihide Ibata

A cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Fruits Basket 2 (2019) – (フルーツバスケット 2nd season)

Titolo internazionale: Fruits Basket 2 (2019) – Fruits Basket (2019) 2nd Season

Genere: serie tv – sentimentale, soprannaturale

Target: shoujo

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 7 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Aprile 2020 – in corso

Rete tv giapponese: TV Tokyo

Tratto: dal manga “Fruits Basket” di Natsuki Takaya

Director: Yoshihide Ibata

Series Composition: Taku Kishimoto

Character design: Masaru Shindō

Music: Masaru Yokoyama

Studios: TMS Entertainment

In Italia: inedito

Reperibilità: tradotto amatorialmente in italiano dal fansub Owari Subs.

Sigle:

Opening

“Prism” by AmPm ft Miyuna

Ending

“ad meliora” by THE CHARM PARK

Trailer



TRAMA

La serie riprende esattamente dove era finita la precedente stagione.

E’ passato un anno dal giorno in cui Tohru è andata a vivere con Yuki, Kyo e Shigure Soma, venendo a scoprire il terribile segreto della loro famiglia. L’estate si avvicina: Yuki comincia a legare con i membri del consiglio studentesco, Tohru sogna delle vacanze tranquille, e Kyo è meno scontroso del solito e più maturo.

Ma l’armonia non durerà per sempre: Akito, il capo del loro clan, non vuole che le cose cambino; inoltre la maledizione dei Soma rende il futuro di tutti “gli animali dello zodiaco” incerto e pauroso….

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Manaka Iwami – Tohru Honda

Nobunaga Shimazaki – Yuki Soma

Yūichi Nakamura – Shigure Soma

Yūma Uchida – Kyo Soma

Maaya Sakamoto – Akito Soma

Atsumi Tanezaki – Arisa Uotani

Kazuyuki Okitsu – Hatori Soma

Makoto Furukawa – Hatsuharu Soma

Megumi Han – Momiji Soma

Rie Kugimiya – Kagura Soma

Satomi Satou – Saki Hanajima

Shizuka Ishigami – Minami Kinoshita

Takahiro Sakurai – Ayame Soma

Chika Anzai – Rika Aida

M.A.O – Motoko Minagawa

Miho Okasaki – Mai Iwata

Miyuki Sawashiro – Kyōko Honda

OPERE RELATIVE

Manga

– Fruits Basket

– Fruits Basket Another

Anime

– Fruits Basket – serie tv

– Fruits Basket (2019) – serie tv – prequel

