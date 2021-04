anime – FRUITS BASKET THE FINAL – di Yoshihide Ibata

0 0 Voti Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Fruits Basket the Final – (フルーツバスケット The Final)

Titolo internazionale: Fruits Basket the Final – Fruits Basket 3

Genere: serie tv – drammatico, sentimentale, soprannaturale

Target: shoujo

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 4 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Aprile 2021 – in corso

Rete tv giapponese: TV Tokyo

Trasmissione: martedì alle 01:30 (JST)

Tratto: dal manga “Fruits Basket” di Takaya Natsuki (edito in Italia da Planet Manga). Terza e ultima stagione.

Director: Yoshihide Ibata

Series Composition: Taku Kishimoto

Character design: Masaru Shindō

Music: Masaru Yokoyama

Studios: TMS Entertainment

In Italia: inedito

Reperibilità: tradotto amatorialmente in italiano dal fansub Owari Subs.

Sigle:

Opening

“Pleasure” by WARPs UP

Ending

“Haru Urara” by GENIC

Trailer



TRAMA

La serie riprende esattamente dove era finita la precedente stagione.

Trama qua sotto priva di spoiler.

Dopo aver incontrato Akito, Tohru ha avuto una importante rivelazione sulla maledizione che affligge la famiglia Soma, ma allo stesso tempo le cose si fanno sempre più difficili. Il tempo rimasto è poco, inoltre Shigure mostra la sua vera faccia…

Non esiste un modo per liberare Yuki, Kyo e gli altri dalla maledizione?

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Manaka Iwami – Tohru Honda

Nobunaga Shimazaki – Yuki Soma

Yūma Uchida – Kyo Soma

Yūichi Nakamura – Shigure Soma

Maaya Sakamoto – Akito Soma

Atsumi Tanezaki – Arisa Uotani

Kazuyuki Okitsu – Hatori Soma

Makoto Furukawa – Hatsuharu Soma

Megumi Han – Momiji Soma

Rie Kugimiya – Kagura Soma

Satomi Satou – Saki Hanajima

Shizuka Ishigami – Minami Kinoshita

Takahiro Sakurai – Ayame Soma

Chika Anzai – Rika Aida

M.A.O – Motoko Minagawa

Miho Okasaki – Mai Iwata

Miyuki Sawashiro – Kyōko Honda

OPERE RELATIVE

Manga

– Fruits Basket – opera capostipite

– Fruits Basket Another

Anime

– Fruits Basket – serie tv

nuova saga

1- Fruits Basket (2019) – serie tv

2- Fruits Basket 2 (2019) – serie tv

