anime – SEIJO NO MARYOKU WA BANNOU DESU (The Saint’s Magic Power is Omnipotent) – di Shota Ihata

SCHEDA

Titolo originale: Seijo no Maryoku wa Bannou Desu – (聖女の魔力は万能です)

Titolo internazionale: The Saint’s Magic Power is Omnipotent – The power of the saint is all around

Genere: serie tv – avventura, fantasy, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 4 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Aprile 2021 – in corso

Rete tv giapponese: AT-X

Trasmissione: martedì alle 23:30 (JST)

Tratto: da una serie di Light Novel

Director: Shota Ihata

Series Composition: Wataru Watari

Script: Shōta Ihata, Sou Sagara, Wataru Watari

Character design: Masakazu Ishikawa

Music: Kenichi Kuroda

Studios: Diomedéa

In Italia: inedito

Sigle:

Opening

“Blessing” by Aira Yūki

Ending

“Page for Tomorrow” by NOW ON AIR

Trailer



TRAMA

Sei Takanashi è un’impiegata che viene evocata in un mondo fantasy, come “santa” che lo salverà. Ma viene chiamata anche un’altra ragazza, e il principe del regno la preferisce a lei, convinto che sia la vera salvatrice.

Poco male, Sei non se la prende, e decide di impegnarsi per vivere nella sua nuova patria al meglio possibile. Nascondendo a tutti la sua provenienza, apre nella capitale un negozio di pozioni e fa la guaritrice/farmacista. Poco tempo dopo gli affari vanno bene, il negozio è frequentato anche da bellissimi ragazzi, la sua esistenza è tranquilla… ma fino a quando durerà?

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Yui Ishikawa – Sei Takanashi

Takahiro Sakurai – Albert Hawke

Taku Y-hiro – Jude

Takuya Eguchi – Johan Valdec

Yūsuke Kobay-hi – Yuri Drewes

Jun Fukuyama – Kyle Salutania

Kana Ichinose – Aira

Reina Ueda – Elizabeth Ashley

Yuichiro Umehara – Erhart Hawke

