anime – MAGIC KNIGHT RAYEARTH 2 (Una porta socchiusa ai confini del sole) – di Toshihiro Hirano

SCHEDA

Titolo originale: Magic Knight Rayearth 2 – (魔法騎士レイアース 2)

Titolo internazionale: Magic Knight Rayearth 2

Genere: serie tv – azione, combattimento, fantasy, drammatico, mecha, sentimentale

Target: shoujo

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 20 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 1995

Rete tv giapponese: Yomiuri Telecasting Corporation

Tratto: dal manga “Magic Khight Rayearth 2” delle Clamp. Ci sono molte divergenze di trama tra manga e anime (a differenza della prima serie).

Director: Toshihiro Hirano

Series composition: Keiko Maruo

Character design: Atsuko Ishida

Mecha design: Masahiro Yamane

Music: Hayato Matsuo

Studios: Tokyo Movie Shinsha

Titolo in Italia: Una porta socchiusa ai confini del sole (versione tv) – Magic Knight Rayearth: La saga di Sephiro (versione dvd)

Anno di pubblicazione in Italia: 1997

Trasmissione in tv: trasmesso per la prima volta su Italia Uno, replicato su reti mediaset. In Italia hanno messo assieme la prima e la seconda serie in un unico cartone animato.

Censura nella trasmissione televisiva: sì, parecchia

Edizione italiana: nel 2007 la Yamato Video pubblica in dvd la serie, in versione integrale, con un nuovo doppiaggio fedele ai dialoghi in giapponese, curiosamente però vengono mantenuti i nomi televisivi e non quelli originali (pare per richiesta della stessa casa di animazione giapponese)

Sigle:

Sigla iniziale giapponese

“Kirai ni Narenai“di Ayumi Nakamura (eps 21-42)

“Hikari to Kage wo Dakishimeta Mama” di Naomi Tamura (eps 43-49)

Sigla finale giapponese

“Lullaby ~Yasashiku Dakasete~” di Minako Honda (eps 21-42)

“Itsuka Kagayaku” di Keiko Yoshinari (eps 43-49)

Sigla italiana

“Una porta socchiusa ai confini del sole” di Cristina D’Avena

TRAMA

ATTENZIONE SPOILER SUL FINALE DELLA PRECEDENTE SERIE TV!

Dopo il loro ritorno a casa, Luce, Marina e Anemone (Hikaru, Umi e Fu) sentono ancora il desiderio di rivedere Sephiro, e fare qualcosa in più per quella sfortunata terra.

Mentre sono alla Torre di Tokyo, una luce nel cielo le riporta misteriosamente in quel mondo; dove sono accolte da Clef che però ha per loro cattive notizie. Privata della sua colonna portante, ora Sephiro è attaccata da tre pianeti vicini: Chizeta, Fahren e Autozam.

Le tre ragazze decidono di difendere il mondo con i loro Managuerrieri, e intanto cercare una nuova Colonna. Che però potrebbe essere più vicina di quanto si immaginano…

DOPPIATORI

Nome originale (nome in tv in Italia) – Doppiatore originale – Doppiatore italiano versione Tv – Versione italiano versione Dvd

Hikaru Shidou (Luce) – Hekiru Shiina – Elisabetta Spinelli – Alessandra Karpoff

Umi Ryuuzaki (Marina) – Konami Yoshida – Patrizia Scianca – Cinzia Massironi

Fu Hououji (Anemone) – Hiroko Kasahara – Daniela Fava – Emanuela Pacotto

Mokona – Yuri Shiratori

Windham – Akio Ohtsuka – Riccardo Lombardo – Riccardo Rovatti

Rayearth – Hideyuki Tanaka – Maurizio Scattorin – Riccardo Lombardo

Selece (Feres) – Tesshô Genda – Enrico Bertorelli

Presea – Emi Shinohara

Ferio – Takumi Yamazaki – Simone D’Andrea – Patrizio Prata

Ascot – Minami Takayama – Irene Scalzo – Debora Magnaghi

Clef (Guru Clef) – Nozomu Sasaki – Davide Garbolino – Davide Garbolino

Inova (Imago) – Ryotaro Okiayu – Aldo Stella – Diego Sabre

Lafarga (Rafaga) – Yukimasa Kishino – Fabrizio De Giovanni – Luca Bottale

Caldina – Yuko Nagashima – Monica Bonetto – Mariagrazia Errigo

Alcione – Yuri Amano – Lorella De Luca – Patrizia Salmoiraghi

