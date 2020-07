anime – TRINITY BLOOD – di Tomohiro Hirata

A cura di Anne

Titolo originale: Trinity Blood – (トリニティ・ブラッド)

Titolo internazionale: Trinity Blood

Genere: serie tv – azione, mistero, soprannaturale, fantascienza, horror

Target: shoujo

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 24 (consluso)

Anno di uscita in Giappone: 2004

Tratto: dal manga “Trinity Blood“, a sua volta tratto dalla saga di light novel (romanzi) “Trinity Blood” di Sunao Yoshida.

Director: Tomohiro Hirata

Series Composition: Atsuhiro Tomioka, Tomohiro Hirata

Character design: Atsuko Nakajima, Thores Shibamoto

Music: Takahito Eguchi

Studios: Gonzo

Titolo in Italia: Trinity Blood

Anno di pubblicazione in Italia: 2007, ristampato nel 2016

Trasmissione: Man-ga (Sky)

Censura: no

Edizione italiana: edito in Dvd dalla Yamato Video; in due Box con 6 Dvd ciascuno

Sigle:

Opening Theme:

“Dress (BLOODY TRINITY MIX)” by BUCK-TICK

Ending Theme:

1: “Broken Wings” by Tomoko Tane

2: “TB No. 45 Resolution” by Tomoko Tane (ep 24)

TRAMA

In un cupo futuro la popolazione terrestre si divide in Terran (umani), e Methuselah (vampiri). 900 anni prima la guerra tra le due razze aveva portato alla devastazione del pianeta, e ora le due fazioni sono ancora in lotta.

Il Vaticano, sede di riferimento dei Terran del mondo, ha diversi corpi speciali che si occupano di vigilare sui vampiri e proteggere la razza umana. Di uno di questi corpi fa parte padre Abel Nightroad, un tipo gioviale e impacciato, che però quando il momento lo richiede, sa essere deciso e spietato con i suoi nemici. Insieme a lui viaggia la giovane suora Esther Blanchett. Entrambi i personaggi nascondono segreti, alcuni dei quali ignoti anche a loro stessi…

DOPPIATORI

Doppiaggio: Raflesia srl

Doppiatori italiani

Debora Magnaghi – Esther Blanchett

Patrizio Prata – Abel Nightroad

Loredana Nicosia – Caterina Sforza

Cinzia Massironi – Astaroth Asran

Donatella Fanfani – Augusta Vradica/Seth Nightroad

Gabriele Calindri – Hugue de Watteau

Gianluca Iacono – Tres Iques

Renato Novara – Ion Fortuna

Alessandra Karpoff – Kate Scott

Dania Cericola – Noelle Bor

Diego Sabre – Leon Garcia de Asturias

Emanuela Pacotto – Wendy

Federico Danti – Francesco de’ Medici

Federico Zanandrea – Papa Alessandro XVIII

Ivo De Palma – Isaak Fernand von Kämpfer

Lorenzo Scattorin – Radu Barvon

Luca Bottale – Vaclav Havel

Marco Balzarotti- William Walter Wordsworth

Patrizia Mottola – Jessica Lange

Patrizia Scianca – Sorella Agnes

Stefania Patruno – Paula Souwauski

OPERE RELATIVE

Manga

– Trinity Blood

Light Novel

– Trinity Blood: Rage Against the Moons

– Trinity Blood: Reborn on the Mars

