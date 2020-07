anime – NEGADON: IL MOSTRO VENUTO DA MARTE – di Jun Awazu

A cura di Hen

SCHEDA

Titolo originale: Wakusei Daikaiju Negadon – (惑星大怪獣ネガドン)

Titolo internazionale: Negadon: The Monster from Mars – Great Planet Monster Negadon

Genere: film in computer grafica – drammatico, fantascienza, mecha

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Durata: 25 minuti

Anno di uscita in Giappone: 2005

Tratto: storia originale, ma che omaggia i film “kaiju eiga” (con i mostri) degli anni ’50.

Director: Jun Awazu

Series Composition: Jun Awazu

Music: Shingo Terasawa

Studios: Studio Magara, ComMix Wave Inc

Titolo in Italia: Negadon – Il mostro venuto da Marte

Anno di pubblicazione in Italia: 2007

Trasmissione tv: Mtv

Censura: no

Edizione italiana: Dynit

TRAMA

La storia è ambientata in un futuro in cui la Terra ha iniziato degli esperimenti per colonizzare Marte; ma dai campioni di terreno alieno portati a Tokyo ad analizzarli, si nasconde un bozzolo da dove esce un terribile mostro: Negaton. Un anziano scienziato ha però l’arma giusta per combatterlo…

Vista la brevità del film (solo 25 minuti), non dico altro della trama, godetevi il film, soprattutto gli effetti speciali e la grafica molto realistica (pur essendo un film di fantascienza e mostri).

DOPPIATORI

Doppiaggio italiano: Studio Delta

Direzione del doppiaggio: Stefano Brusa

DOPPIATORI ITALIANI

Romano Malaspina – Prof. Narasaki

Angela Brusa – Emi

Fabrizio Odetto – Yoshigawa

Riccardo Lombardo – Narratore

Stefano Brusa – Speaker tv

