anime – YOU ARE MS. SERVANT – di Ayumu Watanabe

SCHEDA

Titolo originale: Kimi wa Meido-sama. – (君は冥土様。)

Titolo internazionale: You are Ms. Servant

Genere: serie tv – commedia, sentimentale, slice of life

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 3 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Ottobre 2024

Rete tv giapponese: TV Asahi

Trasmissione: domenica alle 01:30 (JST)

Tratto: manga di Shotan.

Director: Ayumu Watanabe

Series Composition: Deko Akao

Director of Photography: Yūsuke Yamamoto

Character design: Tomoyasu Kurashima

Music: Masahiro Tokuda

Studios:

Titolo in Italia: You are Ms. Servant

Anno di pubblicazione in Italia: Ottobre 2024

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, sub ita

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Sigle

Opening Theme:

“Otozure” by tricot

Ending Theme:

“Hyoujou Sabun” by DUSTCELL

Trailer

TRAMA

Alla porta di Hitoyoshi bussa una maid in cerca di lavoro. Hitoyoshi l’accoglie, ma quando inizia ad informarsi sulla ragazza che ha davanti, scopre che ha fatto entrare in casa una assassina con scarse abilità da cameriera.

Dopo che la ragazza gli salva la vita Hitoyoshi decide di accoglierla ugualmente dandole un lavoro, e regalandole momenti di vita quotidiana.

DOPPIATORI

Reina Ueda – Yuki / Xue

Toshiki Kumagai – Hitoyoshi Yokoya

OPERE RELATIVE

Manga

– Kimi wa Meido-sama.

LINK relativi all’opera

Altre opere di Ayumu Watanabe presenti sul sito:

