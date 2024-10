anime – THE HEALER WHO WAS BANISHED FROM HIS PARTY – di Keisuke Onishi

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Night Ninja.

SCHEDA

Titolo originale: Party kara Tsuihou sareta Sono Chiyushi, Jitsu wa Saikyou ni Tsuki – (パーティーから追放されたその治癒師、実は最強につき)

Titolo internazionale: The Healer Who Was Banished From His Party, Is, in Fact, the Strongest

Genere: serie tv – avventura, azione, fantasy

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 3 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Ottobre 2024

Rete tv giapponese: AT-X

Trasmissione: domenica alle 02:00 (JST)

Tratto: Light novel

Director: Keisuke Onishi

Series Composition: Kurasumi Sunayama

Director of Photography: Yusaku Murakami

Character design: Yumiko Mizuno

Music: Naoki Tani, Tatsuya Yano

Studios: Elle

Titolo in Italia: The Healer Who Was Banished From His Party, Is, in Fact, the Strongest

Anno di pubblicazione in Italia: Ottobre 2024

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, sub ita

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Sigle:

Trailer



TRAMA

Laust era l’healer di un party famoso, ma è stato cacciato perché sapeva utilizzare solo la magia base di cura. Tutti nella gilda lo chiamano ora “inutile”, e nessuno vuole creare un nuovo party con lui, finché non arriva Narsena.

Nessuno può impedirle di far gruppo con Laust. Ma è veramente così incapace Laust? Solo Darsena conosce la sua vera forza?

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Kensho Ono – Laust

Kaori Maeda – Narsena

Ayaka Asai – Laila

Hina Tachibana – Armia

Hiroshi Miyazaki – Mist

OPERE RELATIVE

Light novel

– Party kara Tsuihou sareta Sono Chiyushi, Jitsu wa Saikyou ni Tsuki

RECENSIONI