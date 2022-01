light novel – SHIN NO NAKAMA JANAI TO YUUSHA NO PARTY O OIDASARETA NODE (Banished from the Hero’s Party) – di Zappon

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Byron.

SCHEDA

Titolo originale: Shin no Nakama Janai to Yuusha no Party o Oidasareta node, Henkyou de Slow Life Suru Koto ni Shimashita – (真の仲間じゃないと勇者のパーティーを追い出されたので、辺境でスローライフすることにしました)

Titolo internazionale: Banished from the Hero’s Party, I Decided to Live a Quiet Life in the Countryside

Autore: Zappon

Illustrazioni: Yasumo

Genere: light novel – avventura, azione, fantasy, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione: 2017 – in corso

Paese: Giappone

Casa editrice: Kadokawa Shoten

Volumi: 9 (in corso)

In Italia: inedito

Altre pubblicazioni: edito ufficialmente in lingua inglese dalla Yen Press, sia in versione cartacea che in formato ebook, con il titolo “Banished from the Hero’s Party, I Decided to Live a Quiet Life in the Countryside”

TRAMA

Esiste un mondo fantastico in cui un ragazzo, di nome Red, viene cacciato dal suo party perché ritenuto alla fine inutile al gruppo. Questa confermerà la sua sfortuna, o un’occasione per… aprire una farmacia…?

OPERE RELATIVE

RECENSIONI