light novel – TOKYO GHOUL NOVEL 003: PAST – di Shin Towada

SCHEDA

Titolo originale: Tokyo Ghoul Novel 003 – Past – Sekijitsu

Autore: Shin Towada

Illustrazioni: Sui Ishida

Genere: light novel – horror

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione: 2014

Paese: Giappone

Casa editrice: Shueisha

Tratto: dal manga “Tokyo Ghoul”

Titolo in Italia: Tokyo Ghoul Novel 003 – Past – Sekijitsu

Anno di pubblicazione in Italia: 2019

Casa editrice: JPop

Prezzo di copertina: 12,00 € – disponibile anche in formato Kindle a 4,89 €

TRAMA

Come andavano le cose prima che avesse tutto inizio? Prima della caduta di quelle travi di ferro?

OPERE RELATIVE

Manga

– Tokyo Ghoul – opera capostipite

– Tokyo Ghoul:Re

Anime

– Tokyo Ghoul – 1° serie tv

– Tokyo Ghoul Root A – 2° serie tv

– Tokyo Ghoul:ren – 3° serie tv

– Tokyo Ghoul: Jack – oav

– Tokyo Ghoul: Pinto – oav

Live action

– Tokyo Ghoul – film cinematografico

– Tokyo Ghoul S – film cinematografico

Light Novel

– Tokyo Ghoul Novel 001 – Days – Hibi

– Tokyo Ghoul Novel 002 – Void – Kuhaku

– Tokyo Ghoul:re Novel – Quest

Videogames

– TOKYO GHOUL:re CALL to EXIST

