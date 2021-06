manga – TOKYO GHOUL:RE – di Sui Ishida

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Titolo originale: Toukyou Kushu:re – (東京喰種トーキョーグール)

Titolo internazionale: Tokyo Ghoul:re

Autore: Sui Ishida

Genere: drammatico, azione, horror, sentimentale, splatter, soprannaturale, thriller

Target: seinen

Rating: adatto ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: 2014-2018

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Rivista: Young Jump

Volumi: 16 (concluso)

Titolo in Italia: Tokyo Ghoul:re

Anno di pubblicazione in Italia: 2016-2019

Casa Editrice italiana: Jpop

Edizione con sovracopertina, a 5,90 euro

Il manga è disponibile anche in versione digitale, per Kindle e lettori di e-book, a 2,98 euro al volume

Volumi: 16 (concluso)

TRAMA

Sequel di “Tokyo Ghoul”. Trama priva di spoiler sul finale dell’opera precedente..

Qualche anno dopo l’attacco all’Anteiku; all’investigatore Haise Sasaki vengono affidati quattro “quinx” con i quali dovrà collaborare, per risolvere alcuni delitti che sembrano stati commessi dai ghoul.

OPERE RELATIVE

Manga

– Tokyo Ghoul – opera capostipite – prequel

Anime

– Tokyo Ghoul – 1° serie tv

– Tokyo Ghoul Root A – 2° serie tv

– Tokyo Ghoul:ren – 3° serie tv

– Tokyo Ghoul: Jack – oav

– Tokyo Ghoul: Pinto – oav

Live action

– Tokyo Ghoul – film cinematografico

– Tokyo Ghoul S – film cinematografico

Light Novel

– Tokyo Ghoul Novel 001 – Days – Hibi

– Tokyo Ghoul Novel 002 – Void – Kuhaku

– Tokyo Ghoul Novel 003 – Past – Sekijitsu

– Tokyo Ghoul:re Novel – Quest

Videogames

– TOKYO GHOUL:re CALL to EXIST

