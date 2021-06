manga – RWBY – di Shirow Miwa

0 0 Voti Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: RWBY

Titolo internazionale: RWBY

Autore: Shirow Miwa

Autori opera originale: Monty Oum, Rooster Teeth Productions

Genere: avventura, azione, fantascienza

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone:

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Rivista: Ultra Jump

Tratto: adattamento manga della serie animata americana “RWBY”, che funge da prequel.

Volumi: 1 (concluso)

Titolo in Italia: RWBY

Anno di pubblicazione in Italia: 2019

Casa Editrice italiana: Planet Manga

edizione 7,90 €

Traduzione:

Volumi: 1 (concluso)

TRAMA

Il mondo di Remnant è pieno di mostri famelici. Per fortuna, la Beacon Academy sta addestrando Cacciatori e Cacciatrici per combattere i mali del mondo; e Ruby, Weiss, Blake e Yang sono pronte per il loro primo giorno di scuola.

RECENSIONI