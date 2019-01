A cura di S.

SCHEDA

Titolo originale: Senjutsu Choukoukaku Orion – (仙術超攻殻オリオン)

Titolo internazionale: Orion: The Wrath of Heaven

Autore: Masamune Shirow

Genere: shounen – azione, commedia, ecchi, fantascienza, soprannaturale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone:

Casa Editrice giapponese: Seishinsha

Rivista: Comic Gaia

Volumi: 1 (concluso)

Titolo in Italia: Orion

Anno di pubblicazione in Italia: 1994

Casa Editrice italiana: Star Comics

Volumi: 2 (concluso)

TRAMA

Sul lontano pianeta Lurhie, l’imperatore Yamata ha intenzione di distruggere tutto il karma negativo della galassia, usando un enorme reattore tecnologico chiamato “Naga Generator”. Secondo il capo del clan Fuze, questo atto però potrebbe portare alla distruzione del mondo stesso.

Sua figlia Seska, per una serie di casualità, viene posseduta da una “dharma-equazione”, una sorta di magia maligna, che la rende potentissima e estremamente ambiziosa.

Intanto il padre, prevedendo gravi disastri, riesce disperatamente ad evocare il dio Susano, per cercare di sistemare il caos che verrà.

Un manga decisamente complesso da leggere, dove le particelle elementari si chiamano yineroni e yangeroni, dove i rituali mistici si basano sulla meccanica quantistica, e dove le equazioni matematiche sono formule magiche. Il tutto condito con una incredibile mescolanza di religione, matematica, filosofia, fantascienza e magia.

RECENSIONI

