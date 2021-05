manga – GHOST IN THE SHELL – di Masamune Shirow

4 2 Voti Vota l'opera (solo registrati)

Titolo originale: Koukaku Kidoutai – (攻殻機動隊) – con il sottotitolo di “Ghost in the Shell”

Traduzione letterale: “Polizia antisommossa mobile corazzata” – “Lo spirito nel guscio”

Titolo internazionale: Ghost in the Shell – Mobile Armored Riot Police

Autore: Masamune Shirow

Genere: azione, fantascienza, cyberpunk, mistero, poliziesco

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: 1989

Casa Editrice giapponese: Kodansha

Rivista: Young Magazine

Volumi: 1 (concluso)

Titolo in Italia: Ghost in the Shell

Casa Editrice italiana: Star Comics

– pubblicato per la prima volta nel 2004

– nuova edizione, “New – Special edizione”, del 2017, con sovracopertina e prime pagine a colori

Traduzione: Rie Zushi, Alice Settembrini

Volumi: 1 (concluso)

TRAMA

Futuro tecnologico. Il maggiore Motoko Kusanagi fa parte della Sezione di Sicurezza Pubblica n.9, impegnata allo lotta contro i crimini informatici. Il più pericoloso hacker è il misterioso “Marionettista” capace di penetrare nelle coscienze, grazie al controllo degli innesti cibernetici che oramai tutti hanno, compresa la stessa Makoto. Quanto c’è di umano e di artificiale oramai?

Il titolo “Ghost in the Shell” si può tradurre in vari modi, ma in pratica indica l’anima, cioè quello che ci rende davvero umani (il “ghost” – fantasma, spirito) rinchiusa dentro un corpo artificiale come quello della protagonista e di molti personaggi (lo “shell” – guscio, conchiglia, involucro).

OPERE RELATIVE

Manga

– Ghost in the Shell 2: Man-Machine Interface

– Ghost in the Shell 1.5: Human-Error Processor

– Ghost in the Shell: Arise ~Sleepless Eye~

– Ghost in the Shell: The Human Algorithm

prima saga anime

– Ghost in the Shell – film d’animazione – anime capostipite

– Ghost in the Shell 2: Innocence – film d’animazione

saga anime Alone

– Ghost in the Shell: Stand Alone Complex – serie tv

– Ghost in the Shell: Stand Alone Complex – 2nd GIG – serie tv

– Ghost in the Shell: S.A.C. Solid State Society – film d’animazione

– Ghost in the Shell: SAC 2045 – serie web

saga anime Arise

– Ghost in the Shell Arise – serie di 4 oav

– Ghost in the Shell Arise: Alternative Architecture – serie tv che riprender i 4 oav, aggiungendo però anche del materiale inedito

– Ghost in the Shell: The Rising – film d’animazione

Live action

– Ghost in the Shell – live action americano

