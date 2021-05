manga – HERO TALES (Juushin Enbu) – di Huang Jin Zhou, Hiromu Arakawa

3 2 Voti Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Hei

SCHEDA

Titolo originale: Juushin Enbu – Hero Tales – (獣神演武)

Titolo internazionale: Hero Tales

Autori: Storia di Huang Jin Zhou, Storia e Disegni di Hiromu Arakawa

Genere: avventura, azione, fantasy, arti marziali

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2006

Casa Editrice giapponese: Square Enix

Rivista: Shounen Gangan

Volumi: 5 (concluso)

Titolo in Italia: Hero Tales: Le cronache di Hagun

Anno di pubblicazione in Italia: 2010

Casa Editrice italiana: Planet Manga

edizione economica, a 3,90 €

Volumi: 5 (concluso)

TRAMA

Antica Cina, Taito Shirei vive in pace la sua famiglia, quando un misterioso individuo lo sfida per sottrargli la spada magica Kenkarambu che ha ereditato dal suo maestro. Durante lo scontro Taito tira fuori un potere inaspettato, ma nonostante questo lo sconosciuto scappa con il manufatto.

Così Taito, assieme a Raira e Ryuuko, si incammina verso la capitale; sia per recuperare la spada sia per capire chi è davvero.

IMMAGINI clicca per ingrandire

OPERE RELATIVE

Anime

– Juushin Enbu: Hero Tales – serie tv

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Hiromu Arakawa presenti nel sito:

RECENSIONI