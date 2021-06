manga – OTODAMA: VOCI DALL’ALDILA’ – di Youka Nitta

3.5 2 Voti Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Otodama – (オトダマ – 音霊 -)

Titolo internazionale: Otodama: Voice From the Dead

Autrice: Youka Nitta

Genere: drammatico, mistero, psicologico, soprannaturale

Target: shoujo

Rating: consigliato ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: 2007

Casa Editrice giapponese: Shinshokan

Rivista: Wings

Volumi: 3 (concluso)

Titolo in Italia: Otodama: voci dall’aldilà

Anno di pubblicazione in Italia: 2017

Casa Editrice italiana: Magic Press

edizione con sovraccoperta, a 6,90 €

Traduzione: Marzia Prestigiacomo

Volumi: 3 (concluso)

TRAMA

Kaname Otonashi ha un’incredibile sensibilità per i suoni, tanto da riuscire anche a percepire le voci che vengono dall’aldilà, da parte degli spiriti.

Con l’amico Yasuhide Nagatsumi (detto Hide) forma un duo di investigatori, che viene addirittura chiamato dalla polizia per trovare un serial killer, che lascia le sue vittime appese negli edifici più alti della città.

