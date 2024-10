anime – DEMON LORD 2099 – di Ryo Ando

3.5 2 Voti Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Maou 2099 – (魔王2099)

Titolo internazionale: Demon Lord 2099 – The Lord Of Immortals Blooming in The Abyss F.E. 2099

Genere: serie tv – azione, avventura, fantascienza

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 3 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Ottobre 2024

Rete tv giapponese: Tokyo Mx

Trasmissione: domenica alle 00:00 (JST)

Tratto: Light novel

Director: Ryo Ando

Chief Director: Kai Hasako

Series Composition: Yūichirō Momose

Script: Yūichirō Momose

Character design:

Music: Tatsuya Katō

Director of Photography: Yūshi Sakamoto

Studios: J.C.Staff

Titolo in Italia: Demon Lord 2099

Anno di pubblicazione in Italia: Ottobre 2024

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, sub ita

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Sigle

Opening Theme:

“Hollow” by Shiyui

Ending Theme:

“Spira” by sekai

TRAMA

Veltol, lo spaventoso Signore dei Demoni, ha combattuto l’Eroe fino alla fine, e poco prima di essere sconfitto ha giurato che un giorno sarebbe tornato per conquistare la Terra.

500 anni dopo l’unica sua vassalla rimasta fedele, Machina, lo riporta in vita: ma il mondo nel frattempo è cambiato radicalmente… e ora il demone si ritrova in una città cyberpunk, perché la fusione di magia e ingegneria ha elevato la civiltà a vette sbalorditive e senza precedenti.

Nonostante sia passato dal fantasy alla fantascienza, Veltol non cambia il suo obiettivo: conquistare gli umani e tutto il mondo!

DOPPIATORI

Satoshi Hino – Demon Lord Vetol

Miku Itō – Machina Soleige

Daisuke Namikawa – Graham

Hana Hishikawa – Takahashi

M-aya Matsukaze – Marcus

Shizuka Itō – Kinohara

OPERE RELATIVE

Light novel

– Maou 2099

RECENSIONI