anime – UZUMAKI – di Hiroshi Nagahama, Yuji Moriyama

0 0 Voti Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Han.

SCHEDA

Titolo originale: Uzumaki – ( うずまき)

Traduzione letterale: Spirale

Titolo internazionale: Uzumaki: Spiral into Horror

Genere: serie tv – drammatico, horror, psicologico, soprannaturale

Target: seinen

Rating: adatto ad un pubblico adulto e non facilmente impressionabile

Numero episodi: 4 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: Ottobre 2024

Tratto: manga “Uzumaki” di Junji Ito.

Director: Hiroshi Nagahama, Yuji Moriyama

Script: Aki Itami

Character design: Hirokazu Satou

Music: Colin Stetson

Studios: Akatsuki, Fugaku

In Italia: inedito

Reperibilità: tradotto amatorialmente in italiano da Bowling Ball Fansubs.

Sigle:

Ending Theme:

“Dojoji no Kotoriuta” by Uki Satake

Trailer



TRAMA

Shuichi è il primo a notare qualcosa di strano nella sua città, Kurouzu-cho. Suo padre, e lentamente anche il resto della popolazione, stanno diventando ossessionati dalla forma a spirale.

La patologia cresce e inizia a rasentare la violenza, ma solo la sua fidanzata Kyrie sembra credergli… Ma come si combatte contro la “matematica”?

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Shinichirō Miki – Shuichi Saito

Uki Satake – Kirie Goshima

Yūko Sanpei – Mitsuo Goshima

OPERE RELATIVE

Manga

– Uzumaki

Live action

– Uzumaki live action

LINK relativi all’opera

Altre opere di Hiroshi Nagahama presenti sul sito:

RECENSIONI