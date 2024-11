anime – BLUE BOX – di Yuichiro Yano

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Ao no Hako – (アオのハコ)

Titolo internazionale: Blue Box

Genere: serie tv – scolastico, sentimentale, sportivo

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 5 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Ottobre 2024

Rete tv giapponese: Tokyo Mx

Trasmissione: giovedì alle 23:56 (JST)

Tratto: manga “Blue Box” di Kouji Miura.

Director: Yuichiro Yano

Series Composition: Yūko Kakihara

Script: Yūko Kakihara

Character design: Miho Tanino

Music: Takashi Ōmama

Director of Photography: Yuki Kawashita

Studios: Telecom Animation Film

Titolo in Italia: Blue Box

Anno di pubblicazione in Italia: Ottobre 2024

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Netflix, sub ita

Censura: no

Edizione italiana: Netflx Italia

Sigle:

Opening Theme:

“Same Blue” by Official HIGE DANdism

Ending Theme:

“Teenage Blue” by Eve

Trailer



TRAMA

Taiki, terza media, tutte la mattina si reca il più presto possibile alla palestra della scuola, dove si allenano vari club sportivi. Sia per giocare a badminton, sia per vedere la ragazza per cui ha una cotta: Chinatsu, giocatrice di basket che ha un anno più di lui. E’ convinto che lei nemmeno lo abbia notato, ma il destino ha in serbo una grande sorpresa.

I genitori di Chinatsu si trasferiranno all’estero, e lei andrà a stare con la ex compagna di squadra di sua madre… ovvero la mamma di Taiki! I due così inizieranno ad abitare assieme.

DOPPIATORI

Shōya Chiba – Taiki Inomata

Reina Ueda – Chinatsu Kano

OPERE RELATIVE

Manga

– Blue Box

