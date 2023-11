manga – BLUE BOX – di Kouji Miura

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Marichan.

SCHEDA

Titolo originale: Ao no Hako – (アオのハコ)

Titolo internazionale: Blue Box

Autore: Kouji Miura

Genere: scolastico, sentimentale, sportivo

Target: shounen

Rating: consigliato a tutti

Anno di pubblicazione in Giappone: 2021 – in corso

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Rivista: Shuukan Shounen Jump

Volumi: 13 (in corso)

Titolo in Italia: Blue Box

Anno di pubblicazione in Italia: 2023 – in corso

Casa Editrice italiana: Star Comics

edizione a 5,90€ – disponibile anche in versione digitale a 3,99 €

Traduzione: Alessandra Fregosi

Volumi: 6 (in corso)

TRAMA

Taiki è uno studente delle medie, iscritto al club di badminton. Nella palestra della scuola nota Chinatsu, una giocatrice di basket che punta al professionismo, e se ne innamora. Ma dato che lei è più grande, molto popolare a scuola, ed una bravissima atleta (mentre lui sente non di esserlo), è sicuro di non avere molte chance… ma decide comunque di non arrendersi!

Il destino gli dà una mano inaspettata: i genitori di Chinatsu si trasferiscono all’estero e lei a vivere proprio dalla famiglia di Taiki. Anche se così i due iniziano una sorta di convivenza, Taiki continua a credere di essere inferiore, così prende la decisione di impegnarsi seriamente nello sport per essere alla sua altezza.

