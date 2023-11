manga – FOOL NIGHT – di Kasumi Yasuda

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Marichan.

SCHEDA

Titolo originale: Fool Night – (フールナイト)

Titolo internazionale: Fool Night – Fool’s Night

Autore: Kasumi Yasuda

Genere: drammatico, mistero, fantascienza

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: 2020 – in corso

Casa Editrice giapponese: Shogakukan

Rivista: Big Comic Superior

Volumi: 7 (in corso)

Titolo in Italia: Fool Night

Anno di pubblicazione in Italia: 2022 – in corso

Casa Editrice italiana: Dynit

edizione grande, ma senza sovracopertina, a 12,90 €

Traduzione: Irene Cantoni

Volumi: 4 (in corso)

Booktrailer (realizzato dall’editore giapponese)



TRAMA

Nel futuro sulla Terra sono cento anni che delle spesse nubi nere coprono il cielo, e si vive perciò in una perenne notte che ha ucciso gran parte delle piante. Per ovviare alla mancanza di ossigeno si ricorre alla “transizione botanica”, ovvero si trasformano le persone morenti in vegetali impiantandole nel corpo un seme. L’intervento è solo volontario, è permesso solo a persone malate, ci si trasforma completamente in piante nel giro di 2 anni, e lo stato dona 10 milioni a chiunque si offra.

Toshiro è un giovane ragazzo che non riesce ad arrivare a fine mese, perchè deve pagare le medicine per la madre ed alte tasse per il solo fatto di respirare. Disperato, mente sul suo stato di salute e si dà volontario per trasformarsi in una pianta.

Ma l’impianto del seme nel suo corpo ha un effetto collaterale mai successo a nessun altro: Toshiro inizia a capire le piante che non hanno ancora del tutto perso la coscienza umana. Desta così l’interesse della scienziata Horai, che è anche stata sua amica durante l’infanzia.

IMMAGINI clicca per ingrandire

RECENSIONI