manga – BLACK NIGHT PARADE – di Hikaru Nakamura

SCHEDA

Titolo originale: Black Night Parade – (ブラックナイトパレード)

Titolo internazionale: Black Night Parade

Autrice: Hikaru Nakamura

Genere: commedia nera, soprannaturale

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2016 – in corso

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Rivista: Ultra Jump

Volumi: 4 (in corso)

Titolo in Italia: Black Night Parade

Anno di pubblicazione in Italia: 2019 – in corso

Casa Editrice italiana: JPop

edizione con sovracopertina, a 6,90 €

Volumi: 3 (in corso)

TRAMA

Miharu Hino ha fallito gli esami di ammissione all’università, ed è stato costretto ad accettare un impiego come commesso, dove viene però trattato male.

La sua vita cambia in modo radicale quando viene rapito da un Babbo Natale mascherato e vestito di nero, che lo trascina al Polo Nord per farlo lavorare nella sua società di regali. L’organizzazione è però a dir poco losca, e popolata da personaggi bizzarri! In che guaio Miharu si è ficcato?

IMMAGINI clicca per ingrandire

RECENSIONI