manga – SAINT YOUNG MEN (Saint Oniisan) – di Hikaru Nakamura

SCHEDA

Titolo originale: Saint Oniisan – (聖☆おにいさん)

Titolo internazionale: Saint Young Men

Autrice: Hikaru Nakamura

Genere: commedia, slice of life

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2007 – in corso

Casa Editrice giapponese: Kodansha

Rivista: Morning Two

Volumi: 20 (in corso)

Titolo in Italia: Saint Young Men

Anno di pubblicazione in Italia: 2015 – in corso

Casa Editrice italiana: i primi volumi sono editi dalla JPop, dal 10 in poi dalla casa editrice Goen

edizione con sovracopertina, a 6,95 €

Traduzione: Francesca Bina

Volumi: 19 (in corso)

TRAMA

Gesù e Budda decidono di scendere sulla Terra, e in particolare in Giappone, per una vacanza dal noioso aldilà. Il manga è più che altro composto da racconti auto conclusivi in cui i due scoprono aspetti della vita quotidiana degli umani (metropolitana, spesa, bagni pubblici, parchi a tema, internet…) in tono leggero e tranquillo.

Anime

– Saint Oniisan – film d’animazione

Live Action

– Saint Oniisan – film live action

Altre opere di Hikaru Nakamura presenti sul sito:

Black Night Parade manga

