manga – ULTIMO – di Stan Lee, Hiroyuki Takei

Scheda a cura di Han.

SCHEDA

Titolo originale: Karakuridouji Ultimo – (機巧童子ULTIMO)

Titolo internazionale: Ultimo

Storia: Stan Lee, Hiroyuki Takei

Disegni: Hiroyuki Takei

Altri artisti coinvolti: DAIGO, BOB

Genere: azione, mecha, fantascienza, soprannaturale

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2009 – 2015

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Rivista: Jump SQ

Volumi: 12 (concluso)

Titolo in Italia: Ultimo

Anno di pubblicazione in Italia: 2011 – 2016

Casa Editrice italiana: Planet Manga

edizione economica, a 4,20 €

Volumi: 12 (concluso)

TRAMA

Nell’antico Giappone un inventore di nome Dunstan costruisce due “karakuri doji”, ovvero due bambole meccaniche senzienti. La prima si chiama Ultimo e incarna il bene assoluto, la seconda Vice e incarna il male assoluto. Hanno le stesse capacità e gli stessi poteri. Il loro compito è affrontarsi in un combattimento finale, per capire se è più forte il bene o il male.

Ventunesimo secolo. Yamato Agari, studente liceale, si imbatte in un negozio di antichità. Qui incontra Ultimo, che lo coinvolgerà nella sua guerra contro Vice.

