manga – MANYU HIKENCHO – di Hideki Yamada

3 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Han.

SCHEDA

Titolo originale: Manyuu Hikenchou – (まにゅうひけんちょう)

Titolo internazionale: Manyuu Hikenchou

Autore: Hideki Yamada

Genere: azione, commedia, ecchi

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: 2007

Casa Editrice giapponese: Enterbrain

Rivista: Tech Gian

Volumi: 7 (concluso)

Titolo in Italia: Manyu Hikencho – Il prosperoso clan Manyu!

Anno di pubblicazione in Italia: 2013

Casa Editrice italiana: JPop

edizione con sovracopertina a 6,00 €

Volumi: 7 (concluso)

TRAMA

Periodo Edo alternativo, shogunato dei Tokugawa. In questo mondo parallelo tutto si basa sul seno: più è grande e più sei rispettata. Tutta la società è guidata di nascosto dal clan Manyu, che possiede tecniche di spada eccezionali, capaci di trasformare una donna prosperosa in piatta, per umiliarla e farle perdere potere sociale.

Ma la figlia del capo del clan, Chifusa, stanca delle ingiustizie perpetrate dalla sua famiglia, decide di fuggire portando con sé il rotolo che contiene tutte le arti segrete di Manyu. Ovviamente gli altri membri le daranno una caccia spietata.

IMMAGINI clicca per ingrandire

OPERE RELATIVE

Anime

– Manyuu Hikenchou – serie tv

RECENSIONI