manga – BABIL JUNIOR 2: THE RETURNER – di Takashi Noguchi

Scheda a cura di Han.

SCHEDA

Titolo originale: Babel 2-sei – The Returner – (バビル2世ザ・リターナー)

Titolo internazionale: Babel II: The Returner

Autore: Takashi Noguchi (su storia originale di Mitsuteru Yokoyama)

Genere: azione, fantascienza, soprannaturale

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2010 – 2018

Casa Editrice giapponese: Akita Shoten

Rivista: Young Champion

Volumi: 17 (concluso)

Titolo in Italia: Babil Junior 2 – The Returner

Anno di pubblicazione in Italia: 2012 – 2018

Casa Editrice italiana: Star Comics

edizione con sovracopertina a 5,90 €

Traduzione: Michela Riminucci

Volumi: 17 (concluso)

TRAMA

Sequel ideale di “Babil Junior“, pubblicato 40 anni esatti dal finale.

Koichi, conosciuto come “Babil Junior”, attacca improvvisamente le forze armate statunitensi. Questo perchè gli USA vogliono segretamente impadronirsi delle tecnologie e delle risorse energetiche custodite nella torre di Babele, costruita più di 5.000 anni prima da una razza aliena. Ma Koichi, custode dell’antico sapere, farà di tutto per impedirlo.

