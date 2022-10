manga – FIRE PUNCH – di Tatsuki Fujimoto

4 2 Voti Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Han.

SCHEDA

Titolo originale: Fire Punch

Titolo internazionale: Fire Punch

Autore: Tatsuki Fujimoto

Genere: avventura, azione, drammatico, fantasy, psicologico, soprannaturale

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo e non facilmente impressionabile o sensibile

Anno di pubblicazione in Giappone: 2016 – 2018

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Rivista: Shounen Jump Plus

Volumi: 8 (concluso)

Titolo in Italia: Fire Punch

Anno di pubblicazione in Italia: 2017

Casa Editrice italiana: Star Comics

edizione a 4,90 € – disponibile anche in Box (con l’intera serie a 44,00 €)

Volumi: 8 (concluso)

TRAMA

Per colpa di una Strega il mondo è ora coperto da ghiaccio e neve, la gente vaga infreddolita e affamata pronta a tutto per sopravvivere, anche a ricorrere al cannibalismo. In questa realtà distopica alcuni esseri umani hanno ricevuto un potere speciale chiamata “benedizione”, e Agni e sua sorella hanno quello della rigenerazione. Ma attraggono un altro “benedetto”, Doma, che ha il potere del fuoco, un uomo sadico che condannerà Agni a cercare vendetta…

