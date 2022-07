manga – CHAINSAW MAN 2 – di Tatsuki Fujimoto

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

A cura di Han e Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Chainsaw Man 2 – (チェンソーマン 2)

Titolo internazionale: Chainsaw Man 2

Autore: Tatsuki Fujimoto

Genere: azione, drammatico, horror, soprannaturale, black humor

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo e non facilmente impressionabile presenza di violenza/splatter

Anno di pubblicazione in Giappone: 2022 – in corso

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Rivista: Shuukan Shounen Jump Plus – disponibile anche sulla app gratuita (e ufficiale) Manga Plus in molte lingue (non l’italiano, ma c’è l’inglese)

Volumi: 1 (in corso)

curiosità: la numerazione dei capitoli continua quella della prima serie (perciò dal 98 in poi)

Titolo in Italia: Chainsaw Man 2

Anno di pubblicazione in Italia: annunciato

Casa Editrice italiana: Planet Manga (annunciato)

Volumi: annunciato

TRAMA

La seconda parte di Chainsaw Man si apre in una normale scuola, dove in una classe arriva Bucky, un “diavolo pollo” molto debole, ma che riesce a fare amicizia con gli studenti. Peccato che finirà presto in mezzo ai litigi tra studenti, in particolare coinvolgerà Asa, con conseguenze drammatiche.

