anime – CHAINSAW MAN – di Ryu Nakayama

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Marichan.

SCHEDA

Titolo originale: Chainsaw Man – (チェンソーマン)

Titolo internazionale: Chainsaw Man

Genere: serie tv – azione, drammatico, horror, soprannaturale, black humor

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo presenza di violenza/splatter

Numero episodi: 2 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Ottobre 2022 – in corso

Rete tv giapponese: TV Tokyo

Trasmissione: mercoledì alle 00:00 (JST)

Tratto: manga “Chainsaw Man” di Tatsuki Fujimoto.

Director: Ryu Nakayama

Series Composition: Hiroshi Seko

Character design: Kazutaka Sugiyama

Music: kensuke ushio

Studios: MAPPA

In Italia: in visione, legale, sottotitolata in italiano su Crunchyroll.

Titolo nello streaming in Italia: Chainsaw Man

Distributore: Crunchyroll Italia

Sigle:

Opening

“KICK BACK” by Kenshi Yonezu

Trailer



TRAMA

Dura la vita di Denji, costretto a pagare un alto debito contratto dal padre e a sopravvivere cacciando mostri, chiamati “diavoli”, per una organizzazione mafiosa. L’unico suo amico è Pochita, un “cane-motosega” che usa come arma.

Ma una notte viene tradito, e Pochita si fonde con lui, creando un incrocio tra umano, diavolo e… motoseghe! Così Denji finisce poi per lavorare per la Pubblica Sicurezza, questa volta in modo legale, come cacciatore di diavoli.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Kikunosuke Toya – Denji

Shogo Sakata – Aki Hayakawa

Tomori Kusunoki – Makima

Fairouz Ai – Power

Daiki Hamano – Samurai Sword

Karin Takahashi – Kobeni Higashiyama

Kenjiro Tsuda – Kishibe

Maaya Uchida – Angel Devil

Mariya Ise – Himeno

Natsuki Hanae – Shark Fiend

Saori Goto – Spider Devil

Shiori Izawa – Pochita

Taku Yashiro – Hirokazu Arai

Yō Taichi – Akane Sawatari

Yūya Uchida – Violence Fiend

OPERE RELATIVE

Manga

– Chainsaw Man – opera capostipite

– Chainsaw Man 2

RECENSIONI