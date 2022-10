anime – MORE THAN A MARRIED COUPLE, BUT NOT LOVERS (Fuufu Ijou, Koibito Miman.) – di Junichi Yamamoto

3 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Fuufu Ijou, Koibito Miman. – (夫婦以上、恋人未満。)

Titolo internazionale: More than a Married Couple, but Not Lovers.

Genere: serie tv – ecchi, scolastico, sentimentale

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 3 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Ottobre 2022 – in corso

Rete tv giapponese: AT-X

Trasmissione: domenica alle 22:00 (JST)

Tratto: dal manga “Fuufu Ijou, Koibito Miman.” di Kanamaru Yuuki.

Director: Junichi Yamamoto

Chief Director: Takao Kato

Series Composition: Naruhisa Arakawa

Character design: Chizuru Kobayashi

Studios: studio MOTHER

In Italia: in visione, gratuita e legale, sottotitolata in italiano su Crunchyroll.

Titolo nello streaming in Italia: More than a Married Couple, but Not Lovers.

Distributore: Crunchyroll Italia

Sigle:

Opening

“TRUE FOOL LOVE” by Liyuu

Ending

“Stuck on you” by Nowlu

TRAMA

In un prossimo futuro, nelle scuole superiori giapponesi tutti gli studenti sono obbligati a superare un corso di “vita di coppia”, dove vengono accoppiati e devono simulare con successo la vita domestica di due sposi.

Jirou Yakuin spera di finire con la ragazza di cui è innamorato, Shiori, ma invece finisce con la “stramba” Akari. D’altra parte Akari voleva essere messa con Minami, e invece il ragazzo finisce proprio con Shiori! Pertanto, i due decidono con riluttanza di collaborare per raggiungere la top ten, il che darebbe loro il diritto di scambiarsi partner, se entrambe le coppie sono d’accordo.

DOPPIATORI

Saki Miyashita – Shiori Sakurazaka

Saori Ōnishi – Akari Watanabe

Seiichirō Yamashita – Jirō Yakuin

Toshiki Masuda – Minami Tenjin

