anime – MUSHIKABURI HIME (Princess of the Bibliophile) – di Tarou Iwasaki

SCHEDA

Titolo originale: Mushikaburi Hime – (虫かぶり姫)

Titolo internazionale: Princess of the Bibliophile – Bibliophile Princess

Genere: serie tv – drammatico, sentimentale, storico

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 3 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Ottobre 2022 – in corso

Rete tv giapponese: AT-X, Tokyo MX

Trasmissione: giovedì alle 21:00 (JST)

Tratto: Light Novel di Yui.

Director: Tarou Iwasaki

Series Composition: Mitsutaka Hirota

Character design: Mizuka Takahashi

Music: Tomotaka Ohsumi, Yuko Fukushima

Studios: Madhouse

In Italia: inedito

Sigle:

Opening

“Prologue” by Yuka Iguchi

Ending

“Kawabyoushi” by Kashitaro Ito

Trailer



TRAMA

Lady Elianna è fidanzata con il principe Christopher, ma è una unione di convenienza che i due hanno deciso per non avere più corteggiatori attorno, ma per lei il più grande vantaggio è l’accesso alla grande biblioteca di corte; dato che ama tantissimo leggere.

Ma un giorno Elianna vede Christopher parlare e sorridere mentre è con una dama, e così si convince che lui si sia innamorato di un’altra, e che il loro fidanzamento stia per essere rotto. Ma questo è solo il primo tassello di un grande problema alla corte…

DOPPIATORI

Reina Ueda – Elianna Bernstein

Ryohei Kimura – Christopher Selkirk Ashelard

Gen Sato – Alan Ferrera

Kouki Uchiyama – Alexei Strasser

Nobunaga Shimazaki – Alfred Bernstein

Wataru Hatano – Theodore Warren -helard

Yōhei Azakami – Irvin Olanza

Yūma Uchida – Gren Eisenach

