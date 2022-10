anime – SPY X FAMILY 2 – di Kazuhiro Furuhashi

5 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Spy X Family 2 – (スパイファミリー 2)

Titolo internazionale: Spy X Family 2

Genere: serie tv – azione, commedia, sentimentale, soprannaturale

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 3 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Ottobre 2022 – in corso

Rete tv giapponese: TV Tokyo

Trasmissione: sabato alle 23:00 (JST)

Tratto: dal manga di “Spy X Family” di Tatsuya Endou.

Director: Kazuhiro Furuhashi

Series Composition: Kazuhiro Furuhashi

Character design: Kazuaki Shimada

Music: Makoto Miyazaki ((K)NoW_NAME), Shuhei Mutsuki ((K)NoW_NAME)

Studios: Wit Studio, CloverWorks

In Italia: in streaming sub ita su Crunchyroll.it.

Titolo nello streaming in Italia: Spy X Family (nota: gli episodi continuano dal 13 in poi senza cambiare nome)

Distributore: Crunchyroll (solo sub) – annunciato da poco il doppiaggio in italiano!

Sigle:

Opening

“Souvenir” by Bump of Chicken

Ending

“Shikisai” by yama

Trailer



TRAMA

La seconda stagione inizia esattamente dove era finita la scorsa. Trama priva di spoiler.

Continua la vita della “famiglia” Forger, ognuno con il loro ruolo. Loid come psichiatria, Yor come impiegata comunale, Anya nella prestigiosa scuola elementare in cui l’hanno iscritta. Ma di nascosto sono una spia, una assassina e una telepate! Arriva anche un cane come animale domestico, ma non si tratterà di una bestia normale…

DOPPIATORI

Doppiatori giapponesi

Takuya Eguchi – Loid Forger

Atsumi Tanezaki – Anya Forger

Saori Hayami – Yor Forger

Hiroyuki Yoshino – Franky Franklin

Kazuhiro Yamaji – Henry Henderson

Yuko Kaida – Sylvia Sherwood

