manga – SPY X FAMILY – di Tatsuya Endou

A cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Spy X Family – (スパイファミリー)

Titolo internazionale: Spy X Family

Autore: Tatsuya Endou

Genere: azione, commedia, mistero, sentimentale, soprannaturale

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2019 – in corso

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Rivista: Shounen Jump Plus

Volumi: 4 (in corso)

In Italia: inedito

Reperibilità: i primi capitoli sono ufficialmente disponibili (in inglese o spagnolo) sul sito Manga Plus della casa editrice Shueisha

TRAMA

Loid Forger è una formidabile spia esperta nel travestimento, dal nome in codice “Twilight”, che per il suo prossimo incarico deve crearsi una famiglia posticcia. Va così in un orfanotrofio e adotta una deliziosa bambina di 5 anni di nome Anya, e poi come finta moglie sceglie una dolce impiegata di nome Yor Brian; a cui chiede di fidanzarsi senza dirgli la verità, e presentando Anya come la sua vera figlia.

Peccato che, a sua insaputa, Anya sia una bambina particolare con un potere soprannaturale; mentre Yor è un sicario che uccide a pagamento, con il nome di battaglia di “Thorn Princess”!

Inizia così la vita quotidiana di questa strana famiglia, in cui ognuno è all’oscuro della vera identità dell’altro!

IMMAGINI clicca per ingrandire

RECENSIONI