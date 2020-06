manga – ARIADNE IN THE BLUE SKY (Soukyuu no Ariadne) – di Norihiro Yagi

A cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Soukyuu no Ariadne – (蒼穹のアリアドネ)

Titolo internazionale: Ariadne in the blue sky

Autore: Norihiro Yagi

Genere: avventura, azione, fantasy, fantascienza

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2017 – in corso

Casa Editrice giapponese: Shogakukan

Rivista: Shuukan Shounen Sunday

Volumi: 9 (in corso)

Titolo in Italia: Ariadne in the blue sky

Anno di pubblicazione in Italia: 2020 – in corso

Casa Editrice italiana: Star Comics

edizione con sovraccoperta, a 5,50 euro

Traduzione: Yaeka

Lettering: Andrea Piras

Volumi: 2 (in corso)

TRAMA

Lacyl è un ragazzino di 14 anni che vive in montagna con il padre adottivo e due gemelline, in un mondo fantasy dove però esistono anche dei macchinari. Mentre è a caccia nel bosco, incontra Leana, che si presenta come la principessa della città volante Ariadne!

A Leana è stato combinato un ricco matrimonio, ma la ragazzina ha deciso di scappare per vedere il mondo, dato che non era mai scesa sulla terraferma. Ma sulle sue tracce ci sono dei forti guerrieri, a cui hanno ordinato di riportarla subito a casa, a qualsiasi costo.

